شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الذهب مع توقعات زيادة الفائدة الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الذهب اليوم إذ قدم تراجع طفيف لعوائد سندات الخزانة الأمريكية بعض الدعم في مواجهة توقعات متنامية لرفع أسرع من المتوقع لأسعار الفائدة الأمريكية والتي دفعت الدولار أيضا إلى ذروة أشهر عديدة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1739.34 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0548 بتوقيت جرينتش بعدما بلغ أدنى مستوى في أكثر من شهر أمس الثلاثاء.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1740.20 دولار.

وقال هاوي لي، الاقتصادي في بنك أو.سي.بي.سي "ما نشهده هذا الصباح مجرد قفزة فنية، نتوقع أن يسجل الذهب نحو 1500 دولار بحلول نهاية 2022 مع إتمام تقليص التحفيز مساره بحلول ذلك الوقت وتطلع (مجلس الاحتياطي) الاتحادي لبدء رفع أسعار الفائدة".