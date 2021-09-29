شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الأربعاء 29-9-2021 بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع سعر اليورو اليوم الأربعاء 29-9-2021 ، أمام الجنيه المصرى، ببداية التعاملات الصباحية للبنوك العاملة فى مصر، مسجلا فى البنك الأهلى المصري 18.23جنيه للشراء، و18.40 للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ18.25جنيه للشراء، و18.42 للبيع، أما متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 18.28جنيه للشراء، و18.40 جنيه للبيع، وذلك مقارنة بأسعار الأمس بالبنوك.

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وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى: سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى18.28جنيه للشراء.

18.40جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى18.23جنيه للشراء.

18.40جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر18.23جنيه للشراء.

18.40جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية18.25جنيه للشراء.

18.41جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة18.29 جنيه للشراء.

18.44 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib18.28 جنيه للشراء.

18.42 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى18.37 جنيه للشراء.

18.48 جنيه للبيع.