شكرا لقرائتكم خبر عن منشأة بقيق ضمن «المنارات الصناعية» العالمية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدرج المنتدى الاقتصادي العالمي منشأة بقيق ضمن قائمة «المنارات الصناعية» لتكون بذلك المنشأة الثالثة التابعة لأرامكو التي تنضم إلى هذه القائمة المعترف بها من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي، وتضم مرافق التصنيع الرائدة على مستوى العالم في تطبيق تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وبذلك ينضم مرفق معالجة النفط في بقيق، وهو أكبر معمل لمعالجة النفط في العالم، إلى معمل الغاز في العثمانية، ومجمع خريص النفطي التابعين لأرامكو، واللذين أُدرِجا ضمن القائمة في إعلانات سابقة.

وتمنح العضوية في هذه القائمة للمشاريع التي تبرهن على ريادتها في تطبيق تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في مرافق التصنيع الرائدة، وسلاسل القيمة، ونماذج الأعمال.