شكرا لقرائتكم خبر عن نمو وتعافٍ يفوق التوقعات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يحقق الاقتصاد السعودي أرقاما متصاعدة في كثير من قطاعاته تعزز عمليات النمو وتطور أدوات الناتج المحلي الإجمالي عقب بدء مرحلة التعافي الاقتصادي من آثار جائحة فيروس كورونا المستجد الذي تباطأ بنمو معظم اقتصادات العالم إن لم يكن كلها، وبفضل الله ثم الإدارة الحكيمة والكفؤة لقيادتنا الرشيدة لهذه الأزمة التاريخية على الصعيد الوطني استطعنا أن نعبر منعطف الأزمة باقتدار، ووصل اقتصادنا مرحلة التعافي مبكرا قياسا باقتصادات أخرى تعرضت لهزات قوية ستحتاج معها إلى أعوام قبل أن تصل مرحلة التعافي.

وبحسب كثير من المؤشرات والتقارير العالمية فقد كانت التوقعات في صالح تعافي واستعادة الاقتصاد السعودي لنشاطه بأسرع من غيره، وذلك ما حدث ولله الحمد إذ تشير أحدث التقارير ومنها تقرير صادر عن منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، خلال هذا الأسبوع، إلى أن هناك «انتعاشا غير متكافئ للغاية بين الاقتصادات العالمية»، في وقت يُتوقع فيه نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنسبة 4.8 % خلال عام 2022م، وذلك أكثر من النمو المتوقع للعام الجاري البالغ 2.3 %.

ونحن في الربع الرابع للعام 2021م لسنا بعيدين عن العام المقبل الذي يُتوقع أن تحتل المملكة المرتبة السادسة في نمو الناتج المحلي الإجمالي في قائمة تضم 23 اقتصادا، بعد أن كانت في المرتبة 23 العام الماضي، وهي قفزة كبيرة وسط الاقتصادات العالمية المتقدمة نحتاج أن نبني عليها ونواصل ذات المسيرة خاصة وأننا نعمل على تحقيق مستهدفات الرؤية الوطنية الطموحة التي تدفعنا وتحفزنا لتحقيق المزيد من أجل الوصول إلى مراتب متقدمة في الاقتصاد العالمي.

كان التعافي السريع للاقتصادات في المجمل بسبب مساعدة الحكومات والمصارف المركزية والتقدم في التطعيم، ما أسهم في ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي العالمي الآن فوق مستواه السابق للوباء، إلا أن الانتعاش لا يزال غير متكافئ مع البلدان الخارجة من الأزمة التي تواجه تحديات مختلفة، بحسب ما أشارت المنظمة، وذلك ما يضع المملكة في منطقة التعافي المؤكد بإذن الله بسبب السياسات المالية والحوافز والإجراءات التي عملت بها خلال الأزمة، ونجحت من خلالها في العبور إلى بر الأمان وتحقيق تعاف مبكر يتوافق مع العديد من التقارير الدولية في هذا الشأن.