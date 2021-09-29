شكرا لقرائتكم خبر عن واردات القمح المصرى تتراجع لـ68 مليون دولار فى يونيه الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت الواردات المصرية من القمح تراجعا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث بلغت قيمة الواردات في شهر يونيه الماضي نحو 68.4 مليون دولار، بينما كانت 178.4 مليون دولار في شهر يونيه عام 2020، بنسبة تراجع بلغت نحو 61.6%.

وقالت بيانات الإحصاء، إن واردات القمح جاءت ضمن قائمة الواردات المصرية من المواد الخام والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 616 مليون و397 ألف دولار في شهر يونيه الماضي، مقابل 874 مليون و501 ألف دولار في نفس الشهر عام 2020، بتراجع بلغت قيمته نحو 258 مليون و104 ألف دولار، وشملت هذه القائمة واردات كلا من السمسم وبلغت وارداته 2 مليون و113 ألف دولار، مقابل 11 مليونا و257 ألف دولار خلال فترة المقارنة.

وشملت قائمة واردات المواد الخام أيضا كلا من الكبريت الخام بقيمة 12 مليونا و180 ألف دولار في يونيه الماضي، مقابل 5 ملايين و77 ألف دولار في نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت فيمتها 7 ملايين و103 آلاف دولار، بالإضافة إلى واردات الصلصال الصيني بقيمة 2 مليون و815 ألف دولار، مقابل 3 ملايين و984 ألف دولار خلال فترة المقارنة بتراجع بلغ مليون و169 ألف دولار.

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع قيمة العجز في الميزان التجاري لشهر يونيه الماضي، وقد بلغت قيمة العجز فى الميزان التجارى 2.94 مليار دولار خلال شهر يونيه 2021، مقابل 4.07 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق بنسبة تراجع بلغت 27.8٪.