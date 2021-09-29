شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس البنك الأهلى: سنتواجد بقوة فى السوق السعودى وأول فرع سيكون بالرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصرى، عن سعادته بالحصول على ترخيص لافتتاح أول فرع للبنك بالمملكة العربية السعودية، قائلا: "خطوة مهمة وسيكون أول فرع لنا فى الرياض".

أضاف أبو الفتوح، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "من مصر" الذى يقدمه الإعلامي عمرو خليل، عبر قناة CBC، أن العلاقة ما بين مصر والسعودية علاقة طيبة جدا وتحرص القيادة السياسية للبلدين على تطوير تلك العلاقة دائما، مردفا: "إن شاء الله نتواجد بقوة فى السوق السعودي، وأول فرع لنا سيكون فى الرياض، وسيفيد العاملين المصريين هناك وأسرهم، ولكن هذا ليس الهدف الوحيد، لأنه مستهدف أيضا تنشيط التجارة والاستثمار ما بين البلدين، وهناك مشروعات ضخمة جدا من الجانبين، وسنساهم فى نقل الخبرات المصرية فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وسنقدمها فى السوق السعودي".

وكان مجلس الوزراء السعودي أتخذ في اجتماعه اليوم عبر الفيديوكونفرنس عدة قررات من بينها الموافقة علي منح ترخيص للبنك الأهلي المصري فتح فرع في المملكة، مع تفويض وزير المالية بالبت في أي طلب لاحق بفتح المزيد من الفروع.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، أعرب خادم الحرمين الشريفين في بداية الاجتماع عن الشكر لقادة الدول الشقيقة والصديقة، على ما أبدوه من مشاعر صادقة وتمنيات طيبة للمملكة، بمناسبة يومها الوطني الحادي والتسعين.