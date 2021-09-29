شكرا لقرائتكم خبر عن 118 % ارتفاعًا في صادرات مصر من النحاس خلال 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المجلس التصديري لمواد البناء، ارتفاع صادرات مصر من النحاس بنسبة بنسبة 118 % لتسجل 212 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2021 مقابل 97 مليون دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأشار التقرير الشهري للمجلس – حصل الخليج 365 على نسخه منه – أن تركيا في مقدمة الدول المستوردة للنحاس من مصر بما قيمته 58.07 مليون دولار مقابل 22.8 مليون دولار بارتفاع 154% ، وجاءت الجزائر في المركز الثانبي بـ 26.9 مليون دولار مقابل 32.7 مليون دولار بتراجع 18%

واحتلت اليونان المرتبة الثالثة بـ 26.49 مليون دولار نظير 4.8 مليون دولار بنسبة ارتفاع 449 %، وبلغت الصادرات للصين 22.9 مليون دولار مقابل 1.7 مليون دولار، ثم السعودية 21.7 مليون دولار مقابل 1.08 مليون دولار.

ودخلت لبنان في مصاف الدول المستوردة من مصر بما قيمته 20.7 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2021 مقابل 4.5 مليون دولار بالفترة نفسها من العام الماضي.