شكرا لقرائتكم خبر عن «برنت» يهبط من أعلى مستوى في 3 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نزل خام برنت اليوم الثلاثاء بعد أن تجاوز 80 دولارا للبرميل للمرة الأولى في نحو ثلاث سنوات تقريبا، وفقدت موجة صعود استمرت خمسة أيام قوة الدفع إذ باع المستثمرون الخام لجني الأرباح.

وشهدت الأسعار القياسية للخام نشاطا مفاجئا، فيما ينمو الطلب على الوقود ويتوقع متعاملون أن تقرر دول رئيسية منتجة إبقاء الإمدادات شحيحة حين تجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) الأسبوع المقبل.

ونزل خام برنت 44 سنتا أو ما يعادل 0.6 بالمائة إلى 79.09 دولار للبرميل، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ أكتوبر 2018 عند 80.75 دولار.

وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 16 سنتا أو ما يعادل 0.2 بالمائة إلى 75.29 دولار للبرميل، بعد أن بلغ أعلى مستوى في الجلسة عند 76.67 دولار وهو الأعلى منذ يوليو.

وتوقعت أوبك اليوم الثلاثاء أن ينمو الطلب على النفط بشكل كبير في السنوات القليلة القادمة، مضيفة أن العالم سيحتاج إلى مواصلة الاستثمار في الإنتاج لتفادي أزمة حتى في الوقت الذي يتحول فيه إلى أشكال أقل تلويثا للبيئة من الطاقة.