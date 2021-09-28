شكرا لقرائتكم خبر عن «الشؤون الاقتصادية والتنمية» يناقش مستجدات كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعاً اليوم الثلاثاء عبر الاتصال المرئي.

واستعرض المجلس خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، منها العرض المقدم من وزارة الصحة في شأن آخر المستجدات والتطورات الصحية المرتبطة بفيروس كورونا (كوفيد 19)، تضمن عرضاً تفصيلًا عن التحديث الوبائي بالمملكة، وحالة العنايات المركزة، ومستجدات الخدمات المقدمة، إضافة إلى آخر تحديثات إعطاء اللقاحات.

كما ناقش المجلس العرض المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط حيال أبرز المؤشرات الاقتصادية، واشتمل العرض على تحليل لعمليات نقاط البيع، والرقم القياسي لأسعار المستهلك والجملة، ومؤشر مديري المشتريات، وبيانات سوق العمل، وبيانات التجارة الخارجية، وأهم المرئيات.

واطلع المجلس خلال الاجتماع على العرض المقدم من وزارة البيئة والمياه والزراعة، في شأن قطاع المياه، والذي يهدف إلى تطوير قطاع مائي مستدام ينمي الموارد المائية ويحافظ عليها، ويصون البيئة ويوفر إمداداً آمناً وخدمات عالية الجودة والكفاءة، تسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والأهداف الإستراتيجية لرؤية المملكة العربية السعودية (2030) ذات الصلة بقطاع المياه. واتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.