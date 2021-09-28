الخطوط السعودية تحصد جائزة شركة الطيران الأكثر تقدما في العالم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حصدت الخطوط السعودية جائزة «شركة الطيران الأكثر تقدما في العالم لعام 2021» ضمن جوائز شركة «سكاي تراكس» المتخصصة في تقييم أداء وخدمات شركات الطيران والمطارات، حيث حققت قفزة بواقع 31 مركزا ضمن ترتيب شركات الطيران خلال عام 2021 محققة المركز الـ26.

وحصلت الخطوط السعودية على هذا الاستحقاق عبر تصويت عالمي أجرته «سكاي تراكس» شارك فيه أكثر من 13 مليون مسافر يمثلون أكثر من 100 جنسية، حيث جاء في مجمل الأصوات انطباعا إيجابيا من الضيوف للتطور الملموس في مستوى المنتجات والخدمات.

ويأتي حصد «السعودية» لهذه الجائزة للمرة الثانية بعد أن نالتها في عام 2017، حيث حققت آنذاك قفزة من المركز الـ82 إلى الـ51 بنسبة تقدم بلغت 40%، أما في إنجاز هذا العام فقد كان التقدم بنسبة 55% أهلها للوصول إلى المركز الـ26 في التصنيف العالمي لشركات الطيران.

وأرجع مدير عام المؤسسة المهندس إبراهيم العمر، الفضل بعد الله لحصد هذه الجائزة لجهود وتفاني منسوبي الخطوط الذين لم يدخروا جهدا لتنفيذ خطط المؤسسة وتحديدا برنامج التحول (SV2020) الذي استهدف على مدى السنوات الماضية رفع كفاءة التشغيل مع الحفاظ على أعلى معايير السلامة والجودة، وكذلك زيادة وتنمية الأسطول وتوفير مزيد من الرحلات والسعة المقعدية إلى جانب الوصول إلى محطات دولية جديدة، بالإضافة إلى مشروع (TOP5) الذي يعد جزءا من برنامج التحول من حيث اهتمامه بأدق تفاصيل الخدمات في جميع مراحل السفر لتطويرها بما يتناسب مع توقعات الضيوف.