شكرا لقرائتكم خبر الخطوط السعودية تحصد جائزة شركة الطيران الأكثر تقدما في العالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وحصلت الخطوط السعودية على هذا الاستحقاق عبر تصويت عالمي أجرته «سكاي تراكس» شارك فيه أكثر من 13 مليون مسافر يمثلون أكثر من 100 جنسية، حيث جاء في مجمل الأصوات انطباعا إيجابيا من الضيوف للتطور الملموس في مستوى المنتجات والخدمات.
ويأتي حصد «السعودية» لهذه الجائزة للمرة الثانية بعد أن نالتها في عام 2017، حيث حققت آنذاك قفزة من المركز الـ82 إلى الـ51 بنسبة تقدم بلغت 40%، أما في إنجاز هذا العام فقد كان التقدم بنسبة 55% أهلها للوصول إلى المركز الـ26 في التصنيف العالمي لشركات الطيران.
وأرجع مدير عام المؤسسة المهندس إبراهيم العمر، الفضل بعد الله لحصد هذه الجائزة لجهود وتفاني منسوبي الخطوط الذين لم يدخروا جهدا لتنفيذ خطط المؤسسة وتحديدا برنامج التحول (SV2020) الذي استهدف على مدى السنوات الماضية رفع كفاءة التشغيل مع الحفاظ على أعلى معايير السلامة والجودة، وكذلك زيادة وتنمية الأسطول وتوفير مزيد من الرحلات والسعة المقعدية إلى جانب الوصول إلى محطات دولية جديدة، بالإضافة إلى مشروع (TOP5) الذي يعد جزءا من برنامج التحول من حيث اهتمامه بأدق تفاصيل الخدمات في جميع مراحل السفر لتطويرها بما يتناسب مع توقعات الضيوف.
كانت هذه تفاصيل خبر الخطوط السعودية تحصد جائزة شركة الطيران الأكثر تقدما في العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.