السعودية تتفوق على أوروبا وكندا في المدفوعات عبر تقنية الاتصال قريب المدى

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت السعودية أعلى معدل نمو في استخدام المدفوعات التي تعتمد على تقنية الاتصال قريب المدى (NFC)، حيث شكلت المدفوعات باستخدام هذه التقنية في 2020م، نسبة 94% من إجمالي عمليات الدفع الشخصية، وفقا لدراسة أجرتها «المدفوعات السعودية»، المملوكة للبنك المركزي السعودي (ساما)، ممثلة بنظام المدفوعات الوطني «مدى».وبحسب نتائج الدراسة، تفوقت المملكة في استخدام التقنية على أوروبا التي بلغت نسبة الاعتماد فيها على التقنية 80%، وكندا 76%، وهونج كونج 79%. كما تصدرت المملكة دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تبني الدفع وفق تقنية الاتصال قريب المدى، تليها الكويت والإمارات، بنسبة 81% لكل منهما.

وكشفت الدراسة، التي حملت عنوان «تبني المدفوعات بتقنية الاتصال قريب المدى في السعودية 2020»، عن تطور المدفوعات بتقنية الاتصال قريب المدى منذ عام 2017 حتى 2020، وتحليل العوامل التي ساهمت بتحفيز حاملي البطاقات البنكية على استخدام التقنية خلال الدفع وقبولها من التجار.

وقال المدير التنفيذي في المدفوعات السعودية عبدالعزيز العفالق إن نجاح المملكة في تبني المدفوعات بتقنية الاتصال قريب المدى يأتي تحقيقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030، واستراتيجية البنك المركزي لنظم المدفوعات الرامية إلى التحول لمجتمع أقل اعتمادا على النقد، إضافة إلى عدد من المبادرات التي ساهمت في تعزيز وتفعيل الدفع الالكتروني، وفي مقدمتها إلزام جميع الأنشطة التجارية بتوفير وسائل الدفع الالكتروني بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وزيادة عدد منصات المدفوعات الالكترونية، خصوصا على مستوى قطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، إلى جانب إطلاق المحافظ الرقمية، وتمكين الدفع باستخدام الأجهزة الذكية (mada Pay)، و (Apple Pay)، ورفع المبلغ المسموح للدفع باستخدام تقنية الاتصال قريب المدى، من 100 إلى 300 ريال.

استخدام تقنية الاتصال قريب المدى (NFC)

(من إجمالي عمليات الدفع الشخصية لعام 2020)







السعودية 94 %



الكويت 81 %



الإمارات 81 %



أوروبا 80 %



هونج كونج 79 %



كندا 76 %



استخدام المستهلكين للدفع الرقمي في السعودية: