تفاهم بين «إتمام» و«الراجحي» لتقديم خدمات مالية للمطورين

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ووقع الاتفاقية من جانب «إتمام» مدير عام المركز المهندس عبدالوهاب القحطاني، ومن جانب مصرف الراجحي المدير العام لقطاع الشركات حسام البصراوي، ضمن جهود مركز خدمات المطورين العقاريين لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية السعودية 2030-، لزيادة نسبة التملك السكني للأسر السعودية إلى 70% بحلول 2030.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون بين الطرفين لتقديم الخدمات الالكترونية عبر المنصة لتمكين المطورين العقاريين من فتح حساب ضمان خاص بمشاريع البيع على الخارطة، والتقديم للحصول على تمويل للمشاريع المرخصة، وتوفير بيانات مشاريع البيع على الخارطة لتسهيل تمويل الأفراد من عملاء المصرف.
وتأتي الاتفاقية استمرارا لجهود المركز في تحسين الخدمات وتذليل العقبات أمام المطورين العقاريين، وتأكيدا على دور المركز في تيسير إنشاء المشاريع في القطاع العقاري بالمملكة وخلق بيئة جاذبة للاستثمارات في القطاع من داخل وخارج المملكة لزيادة المعروض العقاري من الوحدات السكنية وتيسير حصول الأسر السعودية على المسكن الملائم، تماشيا مع أهداف برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 -.
أهداف مذكرة التفاهم:
- تمكين المطورين العقاريين من فتح حساب ضمان خاص بمشاريع البيع على الخارطة.
- تمكين المطورين من التقديم للحصول على تمويل للمشاريع المرخصة.
- توفير بيانات مشاريع البيع على الخارطة لتسهيل تمويل الأفراد من عملاء المصرف.
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