شكرا لقرائتكم خبر عن محافظو البنوك المركزية بمجلس التعاون يناقشون جهود مكافحة غسل الأموال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عقد محافظو البنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اجتماعهم السابع والسبعين اليوم، برئاسة محافظ مصرف البحرين المركزي (دولة الرئاسة)، رشيد محمد المعراج، بمشاركة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، عبر الاتصال المرئي.

وبحثوا عدداً من الموضوعات المهمة، من بينها توصيات اللجان والفرق العاملة تحت إشراف لجنة المحافظين والمعنية بموضوعات نظم المدفوعات بدول المجلس وموضوعات الإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وموضوعات التقنيات في مجال القطاع المالي بدول المجلس والمبادرات التكاملية في هذا المجال،

وناقشت اللجنة تبادل معلومات الأمن السيبراني للقطاع المصرفي في ظل تنامي المخاطر السيبرانية وتزايد تحدياتها وتكرار وقوعها، والجهود المبذولة من دول المجلس في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وغيرها من الموضوعات ذات الشأن النقدي والمصرفي.