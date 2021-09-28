بقيق ثالث منشأة تابعة لأرامكو تدخل قائمة المنارات الصناعية العالمية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أدرج المنتدى الاقتصادي العالمي منشأة بقيق ضمن قائمة «المنارات الصناعية»، لتكون بذلك المنشأة الثالثة التابعة لأرامكو السعودية التي تنضم إلى هذه القائمة المعترف بها من قبل المنتدى الاقتصادي، وتضم مرافق التصنيع الرائدة على مستوى العالم في تطبيق تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.

وينضم مرفق معالجة النفط في بقيق، وهو أكبر معمل لمعالجة النفط في العالم، إلى معمل الغاز في العثمانية، ومجمع خريص النفطي التابعين لأرامكو السعودية واللذين أدرجا ضمن القائمة في إعلانات سابقة، وتمنح العضوية في هذه القائمة للمشاريع التي تبرهن على ريادتها في تطبيق تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في مرافق التصنيع الرائدة، وسلاسل القيمة، ونماذج الأعمال.

وتعد منشأة بقيق واحدة من 21 منشأة جديدة تمت إضافتها للقائمة، ليصل العدد الإجمالي إلى 90 منشأة من جميع أنحاء العالم، وأرامكو السعودية هي شركة الطاقة الكبرى الوحيدة في القائمة.

وقال نائب الرئيس للتحول الرقمي في أرامكو السعودية نبيل النعيم «يسعدنا أن نحظى بتكريم المنتدى الاقتصادي العالمي للمرة الثالثة إثر نجاحنا -بفضل الله- في تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة المتطورة وتطبيقها، ويعد إدراج ثلاثة من مرافقنا الرئيسة لقائمة المنارات الصناعية العالمية التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي في أقل من ثلاثة أعوام شاهدا على الأهمية التي نوليها لبرنامج التحول الرقمي في الشركة والوتيرة السريعة لتطوره، فمن خلال تحقيق الريادة في استخدام حلول الثورة الصناعية الرابعة».

منشآت تابعة لأرامكو ضمن قائمة المنارات الصناعية:







مجمع خريص النفطي



معمل الغاز في العثمانية



مرفق معالجة النفط في بقيق



إجمالي المنشآت في القائمة من جميع أنحاء العالم 90 منشأة.

منشأة بقيق

تنتج:





النفط الخام العربي الخفيف.



النفط الخام العربي الخفيف جدا.



متكثف الغاز وسوائل الغاز الطبيعي.

