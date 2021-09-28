شكرا لقرائتكم خبر العدل تنهي رقمنة 50 مليون وثيقة عقارية محققة 50% من المستهدف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت وزارة العدل عن رقمنة أكثر من 50 مليون وثيقة عقارية، ضمن مبادرة رقمنة الثروة العقارية - إحدى مبادرات وزارة العدل في برنامج التحول الوطني-، من خلال معامل الرقمنة المركزية، متجاوزة بذلك 50% من المستهدف في المبادرة والبالغ 100 مليون وثيقة عقارية.

وتعمل معامل الرقمنة المركزية على مدار الساعة، وتعد الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط.

وأبانت الوزارة أن عملية الرقمنة تمر بمجموعة من الخطوات، التي تبدأ من المحاكم وكتابات العدل، حيث يتم حصر وتجميع الوثائق، وإدخال وتدقيق البيانات، ومن ثم تجهيز الوثائق للنقل إلى معامل الرقمنة المركزية لتتم عملية تعقيم وترميم الوثائق، والتصوير والأرشفة، والتدقيق والجودة.

وأنجزت المعامل رقمنة صكوك عقارية ورقية تجاوز طولها 3 أمتار، وتعود إلى ما قبل 100 عام.

وعن مصير الوثائق التي تنتهي الوزارة من رقمنتها، أكدت العدل أنه يتم تجهيزها لتنقل إلى المقر المركزي لحفظ الوثائق المرقمنة، الذي يعد من أكبر مباني الأرشيف على مستوى الشرق الأوسط، إذ يستوعب أكثر من 115 ألف متر طولي من الوثائق، ومصمم طبقا للمعيار الدولي آيزو 11799 الخاص بمباني الأرشيف.

وأشارت إلى أن رقمنة أصول الوثائق العقارية أحد مساري مبادرة رقمنة الثروة العقارية، التي تستهدف رقمنة (100 مليون وثيقة)، فيما يتمثل المسار الثاني في تحويل إجراءات إدارة الثروة العقارية إلى إجراء رقمي الكتروني بالكامل.

مبادرة رقمنة الثروة العقارية







المنجز: رقمنة أكثر من 50 مليون وثيقة عقارية



المستهدف: رقمنة 100 مليون وثيقة عقارية



خطوات عملية الرقمنة:





تبدأ من المحاكم وكتابات العدل، حيث يتم حصر وتجميع الوثائق، وإدخال وتدقيق البيانات



تتبعها عملية تجهيز الوثائق للنقل إلى معامل الرقمنة المركزية



تتم في المعامل عملية تعقيم وترميم الوثائق، والتصوير والأرشفة، والتدقيق والجودة



الوثائق التي انتهت رقمنتها تنقل إلى المقر المركزي لحفظ الوثائق المرقمنة



مباني الأرشيف تستوعب أكثر من 115 ألف متر طولي من الوثائق، ومصممة طبقا للمعيار الدولي آيزو 11799 الخاص بمباني الأرشيف



أبرز الإنجازات: