شكرا لقرائتكم خبر العدل تنهي رقمنة 50 مليون وثيقة عقارية محققة 50% من المستهدف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتعمل معامل الرقمنة المركزية على مدار الساعة، وتعد الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط.
وأبانت الوزارة أن عملية الرقمنة تمر بمجموعة من الخطوات، التي تبدأ من المحاكم وكتابات العدل، حيث يتم حصر وتجميع الوثائق، وإدخال وتدقيق البيانات، ومن ثم تجهيز الوثائق للنقل إلى معامل الرقمنة المركزية لتتم عملية تعقيم وترميم الوثائق، والتصوير والأرشفة، والتدقيق والجودة.
وأنجزت المعامل رقمنة صكوك عقارية ورقية تجاوز طولها 3 أمتار، وتعود إلى ما قبل 100 عام.
وعن مصير الوثائق التي تنتهي الوزارة من رقمنتها، أكدت العدل أنه يتم تجهيزها لتنقل إلى المقر المركزي لحفظ الوثائق المرقمنة، الذي يعد من أكبر مباني الأرشيف على مستوى الشرق الأوسط، إذ يستوعب أكثر من 115 ألف متر طولي من الوثائق، ومصمم طبقا للمعيار الدولي آيزو 11799 الخاص بمباني الأرشيف.
وأشارت إلى أن رقمنة أصول الوثائق العقارية أحد مساري مبادرة رقمنة الثروة العقارية، التي تستهدف رقمنة (100 مليون وثيقة)، فيما يتمثل المسار الثاني في تحويل إجراءات إدارة الثروة العقارية إلى إجراء رقمي الكتروني بالكامل.
مبادرة رقمنة الثروة العقارية
- المنجز: رقمنة أكثر من 50 مليون وثيقة عقارية
- المستهدف: رقمنة 100 مليون وثيقة عقارية
خطوات عملية الرقمنة:
- تبدأ من المحاكم وكتابات العدل، حيث يتم حصر وتجميع الوثائق، وإدخال وتدقيق البيانات
- تتبعها عملية تجهيز الوثائق للنقل إلى معامل الرقمنة المركزية
- تتم في المعامل عملية تعقيم وترميم الوثائق، والتصوير والأرشفة، والتدقيق والجودة
- الوثائق التي انتهت رقمنتها تنقل إلى المقر المركزي لحفظ الوثائق المرقمنة
- مباني الأرشيف تستوعب أكثر من 115 ألف متر طولي من الوثائق، ومصممة طبقا للمعيار الدولي آيزو 11799 الخاص بمباني الأرشيف
أبرز الإنجازات:
- رقمنة صكوك عقارية ورقية تجاوز طولها 3 أمتار، وتعود لما قبل 100 عام
كانت هذه تفاصيل خبر العدل تنهي رقمنة 50 مليون وثيقة عقارية محققة 50% من المستهدف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.