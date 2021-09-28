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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مؤسسة التحلية تنظم اليوم بالتعاون مع منظمة التحلية العالمية IDA، مؤتمرا افتراضيا تحت عنوان (الابتكار في التحلية)، بمشاركة عدد من الخبراء والمختصين العالميين، بهدف إثراء النقاشات حول التطورات والابتكارات الحديثة في مجال تحلية المياه بواسطة الأغشية. ويأتي المؤتمر في إطار نهج المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة لتفعيل كل الآليات والسبل الحديثة لتمكين الابتكار وتكامل التكنولوجيات التمكينية، بما في ذلك إنترنت الأشياء والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي.



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