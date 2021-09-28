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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حسين العبدالقادر أمينا عاما لاتحاد الغرف السعودية بحسب قرار مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية السعودية في اجتماعه الـ113، بدلا عن الدكتور خالد اليحيى لانتهاء فتره عمله. وأعرب مجلس إدارة الاتحاد عن شكره وتقديره للجهود الكبيرة التي بذلها اليحيى خلال فترة عمله أمينا عاما للاتحاد. ويعد العبدالقادر من الكفاءات الإدارية السعودية المميزة، حيث شغل عدة مناصب بالاتحاد وبعض الجهات الأخرى حتى وصل منصب مساعد الأمين العام للشؤون التنفيذية باتحاد الغرف، ولديه خبرة طويلة في عمل الاتحاد والغرف التجارية، فضلا عن قدراته وخبراته الواسعة في مجال العمل الإداري.

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