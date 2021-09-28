تعاون بين «المنافسة» وهيئة كفاءة الإنفاق

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ووقع المذكرة كل من محافظ الهيئة العامة للمنافسة الدكتور عبدالعزيز الزوم، والرئيس التنفيذي لهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية (إكسبرو) المهندس عبدالرزاق العوجان، بحضور عدد من منسوبي الهيئتين.
وتهدف المذكرة إلى تعاون الهيئتين في رصد الممارسات المخالفة لنظام المنافسة والمتعلقة بالتواطؤ في العطاءات والمنافسات الحكومية ونقل المعرفة والتدريب والتوعية بها، بالإضافة إلى التعاون على تحديد الفجوات وقواعد وإجراءات العمل التي يلزمها إصلاح واقتراح التعديلات في كراسة الشروط والمواصفات والأحكام وإرشاداتها المعتمدة من وزارة المالية لغرض تحسينها بما يضمن عدالة المنافسة فيها.
من جانبه، أشاد محافظ الهيئة العامة للمنافسة بهذه الخطوة لتوطيد العلاقة ومد جسور التعاون الفعال بين الهيئة العامة للمنافسة وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، لمواكبة التطورات والإصلاحات الكبيرة الجارية في الاقتصاد الوطني للمحافظة على بيئة المنافسة العادلة والشفافة لقطاع الأعمال، بما يحقق رؤية المملكة 2030.
وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية أن الهيئة تسعد بالتعاون وتوطيد العلاقة مع الهيئة العامة للمنافسة؛ بهدف تبادل الخبرات بين الهيئتين لجعل بيئة المنافسة خصبة وعادلة في قطاع الاقتصاد الوطني، امتثالا لما تصبو إليه قيادتنا الرشيدة وتحقيقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
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