شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الثلاثاء 28-9-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 28-9-2021، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط هبوط المتعاملين المحليين، وخسر رأس المال السوقي 2.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 698.228 مليار جنيه.

إيقاف تداول 9 شركاتأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 9 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم آراب للتنمية والاستثمار العقاري، المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة، بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات، مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، البدر للبلاستيك، الدولية للصناعات الطبية-ايكمى، الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات. إيقاف تداول 9 شركاتأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 9 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم آراب للتنمية والاستثمار العقاري، المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة، بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات، مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، البدر للبلاستيك، الدولية للصناعات الطبية-ايكمى، الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات.

البورصة تخسر 2.9 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط هبوط المتعاملين المحليين، وخسر رأس المال السوقي 2.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 698.228 مليار جنيه. البورصة تخسر 2.9 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط هبوط المتعاملين المحليين، وخسر رأس المال السوقي 2.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 698.228 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 449.6 مليون ورقة مالية بقيمة 1.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 39.8 ألف عملية لعدد 191 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 86.65% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.25%، والعرب على 4.09% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 39.79% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 60.20%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية للبيع بقيمة 89.8 مليون جنيه، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 25.9 مليون جنيه، 20.6 مليون جنيه، 339.4 ألف جنيه، 8 ملايين جنيه، 34.9 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.47% ليصل إلى مستوى 10446 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.51% ليصل إلى مستوى 2294 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.45% ليصل إلى مستوى 12761 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.49% ليصل إلى مستوى 4078 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.52% ليصل إلى مستوى 2709 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.54% ليصل إلى مستوى 3640 نقطة، فيما ارتفع مؤشر تميز بنسبة 4.69% ليغلق عند مستوى 4465 نقطة، وزاد مؤشر السندات بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1102 نقطة.

وصعدت أسهم 46 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 89 شركة، ولم تتغير مستويات 56 شركة.

البورصةقرر الدكتور محمد فريد رئيس مجلس ادارة البورصة المصرية، تعليق كافة العروض والطلبات المسجلة خلال جلسة مزاد سعر الاقفال على الورقة المالية المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر ) خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء. البورصةقرر الدكتور محمد فريد رئيس مجلس ادارة البورصة المصرية، تعليق كافة العروض والطلبات المسجلة خلال جلسة مزاد سعر الاقفال على الورقة المالية المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر ) خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء.

تعاملات الداخليينتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الاثنين، إذ باع مجلس إدارة شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات 14 ألف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة التعمير والاستشارات الهندسية 5 آلاف سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركات الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، العبور للاستثمار العقاري، بالم هيلز للتعمير، القابضة المصرية الكويتية بالجنيه، مجموعة بورتو القابضة-بورتو جروب 5432 سهم، 1679 سهم، 25 ألف سهم، 160 ألف سهم، 4.4 مليون سهم، على التوالي، كما اشترى مساهم رئيسي بشركتي دلتا للإنشاء والتعمير، مستشفى النزهة الدولي 20 ألف سهم، لكلًا منهما، واشترت مجموعة مرتبطة بشركة تعليم لخدمات الإدارة 3 آلاف سهم. تعاملات الداخليينتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الاثنين، إذ باع مجلس إدارة شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات 14 ألف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة التعمير والاستشارات الهندسية 5 آلاف سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركات الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، العبور للاستثمار العقاري، بالم هيلز للتعمير، القابضة المصرية الكويتية بالجنيه، مجموعة بورتو القابضة-بورتو جروب 5432 سهم، 1679 سهم، 25 ألف سهم، 160 ألف سهم، 4.4 مليون سهم، على التوالي، كما اشترى مساهم رئيسي بشركتي دلتا للإنشاء والتعمير، مستشفى النزهة الدولي 20 ألف سهم، لكلًا منهما، واشترت مجموعة مرتبطة بشركة تعليم لخدمات الإدارة 3 آلاف سهم.

وأعلنت شركة رواد السياحة-رواد، شراء المساهم علي محمود عبد اللطيف محجوب عدد 86.9 ألف سهم سهم بسعر 52.6563 جنيه بقيمة إجمالية 4.6 مليون جنيه، لترتفع نسبة مساهمته من 4.66% إلى 5.17%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة مباشر انترناشيونال لتداول الأوراق المالية.

فيما أعلنت شركة العبور للاستثمار العقاري، بيع المساهم منال بنت محمد بن أحمد الحسن عدد 20 ألف سهم بسعر 40 جنيه بقيمة إجمالية 800 ألف جنيه، لتنخفض نسبة مساهمته من 15.19% إلى 14.85%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة العربي الأفريقي لتداول الأوراق المالية.





بايونيرز أعلنت شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، تقدمها بطلب إيقاف اختياري للتعامل على أسهم الشركة اعتبارًا من بداية جلسة تداول يوم الثلاثاء الموافق 5 أكتوبر المقبل لمدة 3 جلسات أو لحين صدور قرار لجنة القيد بالبورصة المصرية بقيد تخفيض رأس مال شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية وقيد تعديل اسمها وقيد أسهم الشركتين المنقسمتين وكذلك مرفق الجدول الزمنى الخاص بالتقسيم.

العربية لاستصلاح الأراضي أعلنت الشركة العربية لاستصلاح الأراضي، اسناد تنفيذ أعمال تأهيل وتبطين ترع بمحافظة كفر الشيخ ( الإدارة العامة للتوسع الأفقي والمشروعات لوسط الدلتا بكفر الشيخ ) وزارة الموارد المائية والري بقيمة 203 مليون جنيه.





الرقابة الماليةأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، قبول إجراء تجزئة القيمة الاسمية لشركة نايل سيتي للاستثمار من 100 جنيه للسهم إلى 10 جنيهات للسهم ليصبح عدد أسهم الشركة 72.5 مليون سهم بدلًا من 7.25 مليون سهم.