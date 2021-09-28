«المنافسة» تحقق في سوق الدواجن للتعرف على مشاكله واقتراح الحلول

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة في الاجتماع الـ71 برئاسة رئيس المجلس الدكتور أحمد الخليفي، قرارا باتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في سوق الدواجن، للتعرف على مشاكل المنافسة في القطاع واقتراح الحلول المحققة للمنافسة العادلة.

وبحسب بيان صادر عن الهيئة، أصدر المجلس قرارا بالموافقة على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق حول احتمال تواطؤ منشأتين من المنشآت العاملة في قطاع تجارة الجملة والتجزئة، في العطاءات والعروض في أحد المشاريع الحكومية.

كما أصدر قرارا باتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في سوق الدواجن، للتعرف على مشاكل المنافسة في القطاع واقتراح الحلول المحققة للمنافسة العادلة. وأصدر المجلس قرارا باتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق حول احتمال قيام منشأتين من المنشآت العاملة في قطاع الإعلان والتسويق بمخالفة نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.

واطلع المجلس على نتائج التحقيق مع منشآت عدة تعمل في مجال المقاولات والتجارة، وفي ضوئه أصدر المجلس قرارا بالموافقة على دراسة 3 طلبات تسوية، وبحفظ القضية في حق واحدة من المنشآت لعدم كفاية الأدلة ضدها.

واطلع المجلس على نتائج التحقيق مع 2 من المنشآت العاملة في مجالات المقاولات والتجارة، وفي ضوئه أصدر المجلس قرارا بحفظ القضية، لعدم تبين مخالفة لأحكام نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.

واطلع المجلس على نتائج التحقيق في التواطؤ في عدد من المشاريع الحكومية مع منشآت عدة تعمل في تجارة التجزئة، وفي ضوئه أصدر المجلس قرارا بالموافقة على دراسة 3 طلبات تسوية، وبحفظ القضية في حق 3 من المنشآت لعدم كفاية الأدلة ضدها، وقرر المجلس حفظ شكوى واردة إلى الهيئة، لعدم ثبوت مخالفة المنشأة المشتكى ضدها لنظام المنافسة ولائحته التنفيذية.

واطلع المجلس على قرارات البت في طلبات التركز الاقتصادي (الاندماج والاستحواذ) ذات المسار القصير، الصادرة عن الفترة من تاريخ 01 / 11 / 1442هـ وحتى 21 / 12 / 1442هـ، واستعرض المجلس قرار تشكيل لجنة التسوية.

وأصدر المجلس قرارا بإعادة تشكيل لجنتي المراجعة والترشيحات والمكافآت، كما استعرض تقرير الأداء المالي للنصف الأول للعام المالي 1442 / 1443هـ (2021م)، واستعرض المجلس تقرير التغطية الإعلامية للهيئة خلال الفترة من يناير 2021 - يونيو 2021.

أبرز القرارات الصادرة:

