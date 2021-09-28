شكرا لقرائتكم خبر عن «مسار للنمو» تستحوذ على 85 % من أسهم «شفاء العربية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت شركة مسار النمو للاستثمار المملوكة لشركة مهارة للموارد البشرية مذكرة تفاهم غير مُلْزِمة للاستحواذ على 85 % من حصة شركة شفاء العربية.

وقالت شركة مهارة للموارد البشرية في بيان نشرته «تداول»: إن شركة مسار النمو للاستثمار والمملوكة بنسبة 100 % لها وقعت مذكرة تفاهم للاستحواذ على حصة 85% من شركة شفاء العربية الطبية المتخصصة في مجال الخدمات الطبية المنزلية والتشغيل الطبي للمجمعات.

وأضافت الشركة أن مدة مذكرة التفاهم تبلغ 6 أشهر، فيما لا يوجد مستشار مالي لكل طرف من أطراف الاتفاقية، مشيرة إلى أن المذكرة تضمن شرطا الانتهاء من الفحص النافي للجهالة القانوني والمالي، والحصول على الموافقات اللازمة.

وأوضحت أن الإجراءات التي ستتخذها الشركة خلال مدة الاتفاقية هي: القيام بأعمال الفحص النافي للجهالة بكل جوانبه، والتقييم، والمفاوضات النهائية، وتوقيع اتفاقيات البيع والشراء، والتقديم على الجهات المعنية للحصول على الموافقات اللازمة، مؤكدة أن أي اتفاق ملزم لتنفيذ عملية الاستحواذ سيكون خاضعا لموافقة مجلس إدارة الشركة وأي موافقات نظامية ذات صلة، بينما سيتم الإعلان لاحقا عن أي تطورات جوهرية بخصوص هذه الاتفاقية في حينه.

وكانت شركة مهارة قد وزعت أرباحا نقدية على المساهمين في النصف الأول من العام الحالي بنحو 65.625 مليون ريال، فيما كان عدد الأسهم المستحقة للأرباح 34.500 مليون سهم، بينما بلغت حصة السهم من التوزيع 1.75 ريال.