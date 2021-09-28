شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع أرباح مساهمي «أبو معطي للمكتبات» الثلاثاء المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت شركة أبو معطي للمكتبات عن توزيع الأرباح على المساهمين عن طريق الإيداع آليا في الحسابات الاستثمارية المرتبطة بمحافظ المساهمين لدى جميع البنوك، ابتداء من يوم الثلاثاء 5 أكتوبر المقبل، عن طريق بنك الرياض.

وقالت الشركة في بيان نشرته تداول، إن التوزيعات النقدية للمستثمرين الأجانب غير المقيمين التي يتم تحويلها عن طريق الوسيط المالي المقيم تخضع عند تحويلها أو عند قيدها في حسابه لضريبة الاستقطاع بنسبة 5 % طبقا لأحكام المادة 68 من النظام الضريبية والمادة 63 من لائحته التنفيذية.

وطالبت الشركة مساهميها بضرورة تحديث بياناتهم والتأكد من ربط أرقام الحسابات البنكية بالمحافظ الاستثمارية، لضمان وصول أرباحهم دون تأخير.

وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول، في 19 سبتمبر الحالي، موافقة الجمعية العامة العادية على توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 / 03 / 2021 بواقع خمسين هللة للسهم الواحد، بقيمة إجمالية قدرها 10 ملايين ريال، بما نسبته 5 % من رأس المال، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين لأسهم الشركة يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية، والتي انعقدت يوم الخميس بتاريخ 16-09-2021.