شكرا لقرائتكم خبر عن «أكوا باور» تطلق النسخة الثانية لمسابقة «طاقتك بطاقتك» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • اختيار أفضل 9 أفكار مبتكرة للفوز بالمسابقة وغلق باب المشاركة 14 أكتوبر

أطلقت أكوا باور النسخة الثانية من المبادرة "طاقتك بطاقتك" ، احتفالاً باليوم الوطني السعودي 91، وذلك بهدف تمكين الشباب السعودي وحفزهم على ابتكار وتطوير وتنفيذ ابتكاراتهم التكنولوجية من منتجات وخدمات في قطاع الطاقة المتجددة وتحلية المياه، إسهاماً في تعزيز جهود ريادة التحول بقطاع الطاقة وتحلية المياه في المملكة، وبما يتماشى مع "رؤية 2030".

وللمشاركة في برنامج الحاضنة التدريبية التي توفرها المبادرة، يتعين على المرشحين تقديم أفكارهم المبتكرة وتلخيصها بحد أقصى يتراوح إلى 200 كلمة كخطوة أولية. ويتم بعد ذلك تقييم الطلبات المقدمة من قبل لجنة تحكيم تتألف من كبار مديري أكوا باور والمعهد العالي لتقنيات المياه والكهرباء، التابع لشركة أكوا باور، حيث تتيح مشاركة الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 40 عامًا في جميع أنحاء المملكة. وسيغلق باب المشاركة في 14 أكتوبر المقبل، في حين سيتم اختيار أفضل تسعة أفكار مبتكرة للفوز بالمسابقة.

استقبلت النسخة الأولى من المبادرة العام الماضي 130 طلب، وكان الفوز من نصيب فريق من جامعة الطائف، ضم كلاً من رياض الحارثي ولؤي قطان وعبدالعزيز القثامي وعبدالعزيز الغامدي. ونالت فكرة الفريق الفائز التي تتعلق بتطوير "نظام صيانة وتنظيف الألواح الشمسية" برنامج تدريب وتأهيل متخصص بالمعهد العالي لتقنيات المياه والكهرباء. وتم استخدام الجهاز لاحقًا في صيانة وتظيف الألواح الشمسية بمحطة سكاكا المستقل للطاقة الشمسية الكهروضوئية التي تعد أول مشروع للطاقة المتجددة على مستوى المرافق في إطار البرنامج الوطني للطاقة المتجددة في المملكة.

وتعكس مبادرة "طاقتك بطاقتك" جانباً من التزام أكوا باور الثابت للاستفادة من المواهب السعودية الشابة الفريدة لتطوير أفكار مبتكرة من خلال منحهم الفرص ليكونوا في طليعة الثورة الخضراء العالمية.