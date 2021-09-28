شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس التصديري: صادرات الحاصلات الزراعية تسجل 2.4 مليار دولار موسم2020-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المجلس التصديري للحاصلات الزراعية تصدير 4.241 آلاف طن خلال موسم 2020-2021 بما قيمته 2.406 مليار دولار، لتأتي الدول العربية في مقدمة المستوردين من مصر بما قيمته 842 مليون دولار بواقع 1797 طن من الحاصلات.

وأشار تقرير المجلس التصديري إلى أن دول الاتحاد الأوروبي استقبلت حاصلات زراعية مصرية بـ 584 مليون دولار بـ 795 طن ودول آسيا استقبلت بـ 323 مليون دولار بإجمالي 554 طن، ثم الدول الأفريقية بـ 29 مليون دولار بحوالي 35 طن.

وتصدرت الموالح صادرات الحاصلات الزراعية بـ 1826 طن بما قيمته 853 مليون دولار، ثم جاءت الباطاطس الطازجة بـ 201 مليون دولار بواقع 632 طن، ثم البصل بـ 108 مليون دولار بواقع 343 طن .

وجاءت الفاصوليا الجافة في المرتبة الرابعة بـ 146 مليون دولار بـ 150 طن، والعنب الطازج بـ 252 مليون دولاربـ 140 طن ثم الرومان بـ 65 مليون دولار بواقع 119 طن، البطاطا 51 مليون دولار بواقع 104 طن

واحتل البصل مرتبة جيدة في ترتيب الصادرات بـ 42 مليون دولار بواقع 50 طن، وبلغت صادرات الطماطم الطازجة 39 مليون دولار بواقع 104 طن النباتات العطرية والطبية بلغت صادراتها 90 مليون دولار بواقع 50 طن.