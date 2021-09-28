شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الحديد اليوم من 14300-14700 جنيه للطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 28 -9-2021 في الأسواق، حيث سجل طن حديد التسليح بين 14200- 14600 جنيها تسليم أرض مصنع وسعر المستهلك يتراوح بين 14300-14700 جنيه للطن.

وتراوح سعر الأسمنت البورتلاندي بين 880- 1100 جنيه للطن تسليم أرض مصنع، وسعر المستهلك بين 1050-1250 جنيها للطن، وسجل طن الأسمنت "الأبيض" بين 2350-2450 جنيها للمستهلك، وسعر الأسمنت "المخلوط" بين 600 - 700جنيه تسليم أرض المصنع، والمستهلك 700-800 جنيه للطن.