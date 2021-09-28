شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصناعة: وفرنا مجمعات صناعية بالمحافظات بقيمة إيجارية لا تجاوز 20 جنيها للمتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت نيفين جامع وزير التجارة الصناعة ، أن مبادرة حياة كريمة لم تحدث في تاريخ مصر ولا أزكي أيضا أنها قد لم تحدث في أي مكان علي مستوى العالم.

جاء ذلك خلال ندوة نظمها المجلس الأعلي للإعلام اليوم برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر.

وأوضحت جامع أنه تم توفير مجمعات صناعية بقيمة إيجارية لا تتجاوز ٢٠ جنيه للمتر ومدة الايجار عشر سنوات ، وقمنا بتحديد الأنشطة التي تتماشي مع المحافظات علي اختلاف تميزها بصناعات بعينها، مع مراعاة بعض الاشتراطات وكذلك نتيح تمويل ميسر من البنوك وجهاز تنمية المشروعات.

أضافت جامع ، أنه فيما يخص مشاركة مصر في معرض اكسبو 2020 بدبي، فإنه تم التنسيق بين كافة الوزارات والاجهزة المعنية من خلال اللجنة الوطنية للمشاركة المصرية في معرض اكسبو بدبي والتي ضمت 25 وزارة فضلا عن عدد كبير من المؤسسات والهيئات وتجمعات رجال الأعمال بهدف مشاركة تليق باسم مصر.

وعرضت وزيرة التجارة والصناعة فيلما تسجيليا عن مشاركة مصر في معرض اكسبو دبي.