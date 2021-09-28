شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب في مصر تواصل تراجعها وعيار 21 يسجل 763 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء هبوطا ملحوظا بقيمة 6 جنيهات حتى صياغة هذه السطور، ليواصل سعر الذهب تراجعه في مصر متأثراً بما تشهده الأسواق العالمية من هبوط في سعر المعدن النفيس بسب ارتفاع عائد السندات الأمريكية.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 سجل 872 جنيها.

عيار 21 سجل 763 جنيها.

عيار 18 سجل 654 جنيها.

الجنيه الذهب 6104 جنيها.

أونصة الذهب 1734 دولار.

أسعار الذهب في البورصات العالمية

أسعار الذهب تواصل خسائرها بالتزامن مع ارتفاع عائدات السندات الأميركية وصعود الدولار، فيما ينتظر المستثمرون تصريحات صناع السياسات في مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي بحثا عن مؤشرات على موعد تقليص إجراءات التحفيز المالي التي اتخذها لتخفيف تبعات الجائحة.

وارتفعت عائدات سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات لأعلى مستوى في نحو من ثلاثة أشهر، مما قلل من جاذبية المعدن الأصفر ورفع تكلفة حيازته، كما ارتفع الدولار مشكلا ضغوطا إضافية.

ويعتبر الذهب أداة للتحوط من ارتفاع التضخم الذي قد ينتج عن التحفيز واسع النطاق وتراجع قيمة العملة.