شكرا لقرائتكم خبر عن قفزة كبيرة في صادرات مصر من الأسمنت بنسبة ارتفاع 198% أول 8 أشهر من 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات، ارتفاع صادرات مصر من الأسمنت خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2021 بنسبة 198 % لتسجل 281 مليون دولار مقابل 94 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى.

وتصدرت ليبيا قائمة الدول المستوردة للأسمنت من مصر بما قيمته 54.29 مليون دولار خلال أول 8 أشهر من 2021، تلتها ساحل العاج بما قيمته 44.9 مليون دولار، ثم غانا بـ 36.9 مليون دولار، وكينيا بـ26.25 مليون دولار.

وأفاد التقرير الشهري للمجلس التصديري لمواد البناء، ارتفاع الصادرات للسودان بنسبة 260 % لتبلغ 25.3 مليون دولار خلال أول 8 أشهر من 2021 مقابل 7.03 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي، وقفزت الصادرات إلى أوغندا لتحقق 11.9 مليون دولار مقابل 4.5 مليون دولار

وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثامنة المستوردة من مصر بـ9.16 مليون دولار بالفترة من يناير إلى أغسطس 2021 مقابل 8.08 مليون دولار بنسبة ارتفاع 13% .