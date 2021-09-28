شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب في أدنى مستوى بفعل ارتفاع الدولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفض الذهب إلى أدنى مستوى له في شهر ونصف الشهر اليوم الثلاثاء، إذ كبح ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية الطلب على المعدن الذي لا يدر عائدا، فيما ينتظر المستثمرون أيضا مؤشرات بشأن السياسة من خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول.

وسجل الذهب في المعاملات الفورية أدنى مستوياته منذ 11 أغسطس آب عند 1735.40 دولار للأوقية (الأونصة)، وكان منخفضا 0.5 بالمئة إلى 1741.90 دولار للأوقية بحلول الساعة 0855 بتوقيت جرينتش. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 1742.40 دولار.

ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لليوم الرابع على التوالي إلى أعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أشهر، وارتفع مؤشر الدولار 0.2 بالمئة، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة لحاملي العملات الأخرى.