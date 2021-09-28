سعر اليورو اليوم الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 بالبنوك

فى سياق متصل شهدت أسعار العملات تباينا ملحوظا اليوم، أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية، حيث استقر سعر الدولار عند سعر أمس وكان بـ 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، فى حين انخفض سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، لـ 18.25 للشراء، 18.42 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 18.29 للشراء، 18.45 جنيه للبيع، وانخفض أيضا سعر صرف الدينار الكويتى ليسجل 49.29 جنيه للشراء، و52.26 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 49.32 جنيه للشراء، و52.28 جنيه للبيع.