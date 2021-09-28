شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع هامشي للمؤشر الرئيسي للبورصة بمستهل تعاملات جلسة منتصف الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 10486 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 2309 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 12803 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 4105 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 2726 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 3663 نقطة.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الاثنين، إذ باع مجلس إدارة شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات 14 ألف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة التعمير والاستشارات الهندسية 5 آلاف سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركات الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، العبور للاستثمار العقاري، بالم هيلز للتعمير، القابضة المصرية الكويتية بالجنيه، مجموعة بورتو القابضة-بورتو جروب 5432 سهم، 1679 سهم، 25 ألف سهم، 160 ألف سهم، 4.4 مليون سهم، على التوالي، كما اشترى مساهم رئيسي بشركتي دلتا للإنشاء والتعمير، مستشفى النزهة الدولي 20 ألف سهم، لكلًا منهما، واشترت مجموعة مرتبطة بشركة تعليم لخدمات الإدارة 3 آلاف سهم.

وأعلنت شركة رواد السياحة-رواد، شراء المساهم علي محمود عبد اللطيف محجوب عدد 86.9 ألف سهم سهم بسعر 52.6563 جنيه بقيمة إجمالية 4.6 مليون جنيه، لترتفع نسبة مساهمته من 4.66% إلى 5.17%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة مباشر انترناشيونال لتداول الأوراق المالية.

فيما أعلنت شركة العبور للاستثمار العقاري، بيع المساهم منال بنت محمد بن أحمد الحسن عدد 20 ألف سهم بسعر 40 جنيه بقيمة إجمالية 800 ألف جنيه، لتنخفض نسبة مساهمته من 15.19% إلى 14.85%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة العربي الأفريقي لتداول الأوراق المالية.