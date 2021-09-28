شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 28-9-2021 بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل سعر الدولار استقراره لليوم الثالت على التوالى اليوم الثلاثاء 28 سبتمبر 2021، أمام الجنيه المصرى، بالبنوك المصرية، ليستقر فى بنكى الأهلي المصري عند سعر 15.64 جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع، فى بنك الاسكندرية سجل 15.65 جنيه للشراء، 15.75جنيه للبيع، وفى بنكى أيضا القاهرة والبنك التجارى الدولى ثبت عند 15.66 جنيه للشراء، 15.76 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 15.65 جنيه للشراء، 15.75 جنيه للبيع، وذلك كما كانت أسعار أمس الاثنين.



سعر الدولار فى البنك المركزى المصري15.66 جنيه للشراء. ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها. وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:سعر الدولار فى البنك المركزى المصري15.66 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع. سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري 15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

15.75 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة15.66 جنيه للشراء. سعر الدولار فى بنك القاهرة15.66 جنيه للشراء.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية15.65 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

15.76 جنيه للبيع. سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى15.68 جنيه للشراء. سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى15.68 جنيه للشراء.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.