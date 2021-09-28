شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس التصديري للجلود: 55.1 مليون دولار صادرات القطاع بالفترة من يناير إلى أغسطس 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المجلس التصديري للجلود، ارتفاع صادرات القطاع خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2021 بنسبة 64.8 % لتبلغ 55.1 مليون دولار أول 8 أشهر من هذا العام بحسب التقرير الشهرى للمجلس التصديري للصناعات الجلدية.

وقال التقرير، إن صادرات شهر يناير 2021 بلغت 7.027 مليون دولار مقابل 6.504 مليون دولار نفس الشهر العام الماضي، وسجل فبراير 4.663 مليون دولار مقابل 6.537 مليون دولار، وبلغت الصادرات في مارس 2021 ما قيمته 9.976 مليون دولار مقابل 4.737 مليون دولار.

وأوضح أن صادرات أبريل بلغت 7.219 مليون دولار مقابل 2.500 مليون دولار العام الماضي، وبلغت صادرات مايو 7.005 مليون دولار مقابل 2.714 مليون دولار، وبلغت صادرات يونيو 6.377 مليون دولار مقابل 3.500 مليون دولار.

وحققت الصادرات خلال يوليو 2021 ما قيمته 5.426 مليون دولار مقابل 4.070 مليون دولار، وحقق شهر أغسطس 7.449 مليون دولار مقابل 2.891 مليون دولار.