شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن ارتفاع بأسعار النفط اليوم.. وخام برنت يقفز فوق الـ 80 دولارًا لأول مرة منذ 3 أعوام والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل 3 ثواني - 8:37 صباحًا, 28 سبتمبر 2021 م
محررو المناطق:
سجلت أسعار النفط اليوم الثلاثاء ارتفاعًا للجلسة الخامسة على التوالي، حيث قفز سعر برميل خام برنت فوق 80 دولارًا، في ارتفاع غير مسبوق منذ حوالي 3 أعوام، عززته توقّعات المستثمرين بارتفاع الطلب على الذهب الأسود ومخاوف الأسواق على الإمدادات مع خروج العالم ببطء من أزمة الجائحة.
وارتفع سعر برميل برنت في التعاملات الآسيوية الصباحية بـ 0.8% ليصل إلى 80.19 دولارًا أعلى سعر منذ أكتوبر 2018.
وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط بـ 0.9% ليبلغ 76.07 دولاراً للبرميل.