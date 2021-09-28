شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم اليوم الكندوز تتراوح بين 130-160 جنيها للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد سوق اللحوم الحمراء البلدى اليوم الثلاثاء 28-9-2021 استقرار لأسعار جميع الأصناف، وذلك في ظل زيادة المعروض بالسوق المحلي.

وسجلت اللحوم الكندوز 130-160 جنيها للكيلو واللحم المفروم الكندوز بجميع دراجاته بين 120-140 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الكبدة الكندوز بين 130-160جنيها، وأسعار القلب تتراوح بين 140-160 جنيها، وسجلت أسعار الموزة الكندوز 140-160جنيها للكيلو، كباب الحلة 140-160 جنيها للكيلو.

واستقرت أسعار السجق البلدى بين 120-140 جنيها، وعرق التربيانكو تتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الاستيك والبفتيك 130-160 جنيها للكيلو، وسجلت أسعار اللحوم الضأن بين 150-170 جنيها، والكبدة الضأن140-170 جنيه، وسجل سعر اللحوم الجملي بين 100-120 جنيها للكيلو.