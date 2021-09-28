شكرا لقرائتكم خبر عن معالي وزير الصحة يطلع على خدمات مركز stc للتحكم بالعمليات الرقمية ويشيد بدوره أثناء الجائحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - زار معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة مركز التحكم بالعمليات الرقمية التابع لمجموعة stc، والتقى برئيس مجلس إدارة مجموعة stc صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن خالد العبدالله الفيصل، والرئيس التنفيذي للمجموعة المهندس عليان بن محمد الوتيد، بحضور عدد من مسؤولي الوزارة والمجموعة.

واطلع معاليه على الإمكانيات التي يوفرها مركز التحكم بالعمليات الرقمية (DOCC)، ودوره في خدمة كافة القطاعات الحكومية والخاصة بمجال التحول الرقمي، وشاهد عرضاً مرئياً عن العمليات الرقمية المتقدمة التي يقدمها المركز في مجالات المحاكاة وإدارة البنية الرقمية وإدارة الأزمات والابتكار، بما يعزز مكانة المملكة بصفتها مركزاً إقليمياً رائداً للأعمال.

وبهذه المناسبة قال معالي الدكتور توفيق الربيعة «سعدت جدا بزيارة مركز التحكم بالعمليات الرقمية التابع لمجموعة stc الذي يدار من قبل شباب وشابات سعوديين متميزين، هذا المركز كان له دور مهم أثناء الجائحة ومن هنا أشكر مجموعة stc وعلى رأسهم سمو رئيس مجلس الإدارة الأمير محمد بن خالد العبدالله الفيصل والفريق الرائع في المجموعة».

وتأتي هذه الزيارة في إطار الشراكة القائمة ما بين وزارة الصحة وstc التي أثمرت عن تعاون مستمر انبثقت عنه عدة مشاريع رقمية، ساهمت في تقديم خدمات رقمية صحية، انعكست على جودة الحياة الصحية والتحول الرقمي والتقني في القطاع الصحي بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 بهذا المجال الحيوي الهام.

ويُعد مركز التحكم بالعمليات الرقمية أكبر مركز تشغيل متكامل من نوعه في المنطقة، إذ تبلغ مساحته 42 ألف متر مربع، ويتسع لنحو 2300 موظف، ويشغل أكبر البوابات الدولية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بسعة 8.4 تيرا في الثانية، وترتبط بأكثر من 4 كوابل بحرية، كما يضم أحدث نظم الحماية والتوزيع بالعالم.