شكرا لقرائتكم خبر عن 8 معلومات حول خطة الحكومة لزيادة الصادرات من خلال مشروع جسور والان مع تفاصيل الخبر
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1- من المقرر فتح 14 مركزا في كبرى المراكز التجارية حول العالم .
2- يتم الاستعانة بمروجين محترفين لتسويق المنتجات المصرية عبر الكتالوج الإلكتروني.
3- فتح مركزين في شرق أفريقيا من خلال شركة بالتعاون مع القطاع الخاص.
4-سيتم فتح 6 من هذه المراكز مطلع العام المقبل والباقي في يونيو 2022.
5- من المستهدف تسجيل 30 ألف منتج في الكتالوج في منتصف العام المقبل.
6- جسور توفر حزمة من خدمات النقل واللوجستيات للمصدرين والمستوردين المتعاملين في التجارة الخارجية.
7- سيتم تسيير خطين ملاحيين إلى شرق أفريقيا وشمال غرب أوروبا.
8- سيتم الاستعانة بشركة الملاحة الوطنية التي تمتلك أكبر أسطول يرفع العلم المصري حيث سيتم دعمها بأربع سفن جديدة متعددة الأغراض.