شكرا لقرائتكم خبر عن 8 معلومات حول خطة الحكومة لزيادة الصادرات من خلال مشروع جسور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت وزارة قطاع الاعمال العام من إعادة هيكلة شركة النصر للتصدير والاستيراد "جسور" وإضافة نموذج عمل جديد يقوم على الوساطة والتسويق مع خدمات النقل واللوجستيات، حيث تم إطلاق الكتالوج الإلكتروني للترويج للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية، خاصة للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر.





تعرف علي التفاصيل

1- من المقرر فتح 14 مركزا في كبرى المراكز التجارية حول العالم .

2- يتم الاستعانة بمروجين محترفين لتسويق المنتجات المصرية عبر الكتالوج الإلكتروني.

3- فتح مركزين في شرق أفريقيا من خلال شركة بالتعاون مع القطاع الخاص.

4-سيتم فتح 6 من هذه المراكز مطلع العام المقبل والباقي في يونيو 2022.

5- من المستهدف تسجيل 30 ألف منتج في الكتالوج في منتصف العام المقبل.

6- جسور توفر حزمة من خدمات النقل واللوجستيات للمصدرين والمستوردين المتعاملين في التجارة الخارجية.

7- سيتم تسيير خطين ملاحيين إلى شرق أفريقيا وشمال غرب أوروبا.

8- سيتم الاستعانة بشركة الملاحة الوطنية التي تمتلك أكبر أسطول يرفع العلم المصري حيث سيتم دعمها بأربع سفن جديدة متعددة الأغراض.