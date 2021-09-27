شكرا لقرائتكم خبر عن «زراعة الشرقية» يدشّن مهرجان «أحلى رطب» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشّن مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس عامر بن علي المطيري أمس، مهرجان أحلى رطب الذي ينظمه فرع الوزارة بالمنطقة ممثلاً بمكتبه بمحافظة الأحساء، بحضور مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية البروفيسور إبراهيم بن آدم الدخيري.

وأكد المهندس المطيري، أهمية قطاع الزراعة بصفته من القطاعات الاقتصادية الحيوية بالمملكة، حيث وضعت وزارة البيئة والمياه والزراعة أسسا علمية مدروسة لتطويره بانتهاج الإستراتيجية الوطنية للزراعة لاستدامة الموارد الطبيعية، مستشهداً بمبادرة برنامج خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- للتنمية الريفية الزراعية المستدامة، لتمكين القطاع الزراعي من الاستغلال الأمثل للفرص والموارد المتاحة، وتحسين دخل صغار المنتجين الزراعيين، وتوفير فرص العمل، والإسهام في الأمن الغذائي والتنمية المتوازنة وفقاً لمستهدفات رؤية 2030م.

وأضاف أن المهرجان سيسهم في توسيع النطاق التسويقي لمنتجي التمر والعسل بالمنطقة، وجذب القوة الشرائية، وتنظيم آليات البيع والتعريف بالمنتجات، وتوعية المجتمع بأهمية القطاع الزراعي بشكل عام وإنتاج الرطب والتمر بشكل خاص لما تتمتع به واحة الأحساء من ميزة النسبية والتنافسية لتمورها، وتشجيع العاملين به وتطبيق الممارسات الزراعية السليمة وتحسين وتطوير سلاسل الإمداد بما يعود بالنفع على محترفي المهنه ويوفر المنتجات الآمنة للمستهلكين.

فيما عدّ مدير مكتب الوزارة بمحافظة الأحساء المهندس إبراهيم الخليل، المهرجان نافذة تسويقية للمنتجات الزراعية الأحسائية منها التمورالأحسائية لتسهم فـي دعـم جـودة الكفاءة الإنتاجية للمحاصيـل الزراعيـة جميعها، وإبراز إنتـاج المحافظة من تمورها وتسويقها والعمل على رفع إنتاجها وجودتهـا بأفضـل الأســاليب الحديثـة، وإيجاد فرص استثمارية لمنتجي التمور بمحافظة الأحساء، ومساعدة المزارعين عـلى تحسيـن منـتـج التمور، وتهيئة فرص عمل للشباب من خلال البيع والشراء، واستقطاب السياح من خلال البرامج والـفعـاليات المصاحبة تماشياً مع رؤية المملكة ٢٠٣٠م.

وأشار إلى أن المهرجان، الذي يستمر 7 أيام يفتح أبوابه للزوار من الساعة 4-10مساءً، ويتضمن ٣٢ ركناً من عدة جهات من القطاعين الحكومي والخاص والرسم في الهواء الطلق، ومسرحا تفاعليا للأسرة والأطفال،وستُوزَّع الهدايا والجوائز على المشاركين والزائرين، إضافة إلى مجسم لأكبر نخلة بالتمر الفاخر.

وجرى خلال حفل التدشين تكريم مركز أبحاث النخيل والتمور بمحافظة الأحساء لدخوله موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأكبر بنك من نوعه في العالم بـ 127 صنفاً من النخيل وطنية ودولية.