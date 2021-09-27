شكرا لقرائتكم خبر أرامكو و3 شركات تمول مشروعا مشتركا في جازان الاقتصادية بـ 12 مليار دولار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت كل من أرامكو السعودية، وشركة إير برودكتس، وشركة أكوا باور، وشركة إير برودكتس قدرة، اتفاقيات نهائية لتمويل مشروع مشترك بقيمة 12 مليار دولار والاستحواذ على وحدة فصل الهواء والتغويز وإنتاج الكهرباء في مدينة جازان الاقتصادية.

وأوضحت أرامكو السعودية في بيان أمس أن مشاركتها في هذا المشروع المشترك تأتي من خلال الشركة التابعة لها، شركة أرامكو السعودية للطاقة.

وتمتلك أرامكو السعودية حصة 20% في المشروع المشترك، فيما تمتلك شركة إير برودكتس نسبة 46%، وتمتلك شركة أكوا باور نسبة 25%، أما شركة إير برودكتس قدرة فتمتلك نسبة 9%. علما بأن نسبة الملكية الإجمالية لشركة إير برودكتس في المشروع هي 50.6%، نظير امتلاكها ما نسبته 4.6% من خلال شركة إير برودكتس قدرة.

وبموجب الاتفاقيات الموقعة، يشتري المشروع المشترك أصول الطاقة ووحدات فصل الهواء والتغويز وتنقية الغاز الاصطناعي من أرامكو السعودية، وعلى أساسه يقوم المشروع المشترك بتشغيل المرافق المعنية بموجب عقد مدته 25 عاما، مقابل رسم شهري ثابت. وستتكفل أرامكو السعودية بتوريد اللقيم إلى المشروع المشترك الذي سينتج بدوره الكهرباء والبخار والهيدروجين بالإضافة إلى منتجات أخرى لأرامكو السعودية.

ويخدم المشروع المشترك مصفاة جازان التابعة لأرامكو السعودية لمعالجة 400 ألف برميل يوميا من النفط الخام لإنتاج مشتقات بترولية رئيسة مثل الديزل منخفض الكبريت، ووقود السيارات، ومنتجات أخرى.

وبموجب الانتهاء من هذه الاتفاقيات، تتوقع جميع أطراف المشروع المشترك أن يبدأ نقل الأصول والتمويل خلال شهر أكتوبر 2021، فيما تعتزم شركة إير برودكتس إجراء لقاء هاتفي مع المستثمرين في ذلك الوقت لإطلاعهم على تفاصيل المشروع.

نقلة نوعية

«سيكون المشروع المشترك ركيزة أساسية من ركائز الاكتفاء الذاتي في مشاريعنا الضخمة في جازان، كما أنه سيحسن القيمة الإجمالية للمصفاة ومحطة توليد الكهرباء التي تعمل بتلك التقنية، ليسهم في إحداث نقلة نوعية في المنطقة من خلال تهيئة مدينة جازان الاقتصادية لمزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ومشاركة القطاع الخاص. ويسعدنا مشاركة صندوق التنمية الصناعية السعودي وكذلك 23 من الممولين المحليين والدوليين في هذه الصفقة لتأمين ما مجموعه 7.2 مليار دولار. ومتفائلون بأن الاستثمارات القادمة ستهيئ لمشهد الطاقة في السنوات المقبلة».

محمد القحطاني - النائب الأعلى للرئيس للتكرير والمعالجة والتسويق

إمكانات أساسية

«نفخر كثيرا بالإعلان عن بلورة صيغة الاتفاقيات النهائية لهذه الصفقة، والمضي قدما بما يتناسب مع استراتيجية التنمية التي ننتهجها لما تنطوي عليه من استثمار يعود بالنفع والفائدة على شركة إير برودكتس، فضلا عن الاستفادة من إمكانياتنا الأساسية في سياق تنقية الغاز الاصطناعي وإنتاجه».

سيفي قاسمي - رئيس مجلس إدارة شركة إير برودكتس ورئيسها وكبير إدارييها التنفيذيين

الأكبر بالعالم

«بالاعتماد على الخبرات والقدرات لجميع شركاء المشروع المشترك، سنجعل من مجمع جازان مشروعا متكاملا للتغويز وإنتاج الطاقة بالدورة المركبة، وسيكون الأكبر من نوعه في العالم».

محمد أبونيان - رئيس مجلس إدارة شركة أكوا باور

نسبة التملك في المشروع المشترك:

