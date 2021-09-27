صندوق الاستثمارات يستحوذ على 25% من إعمار المدينة الاقتصادية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استحوذ صندوق الاستثمارات العامة على حصة تبلغ 25% من أسهم شركة إعمار المدينة الاقتصادية.

وأوضح صندوق الاستثمارات في بيان أمس، أنه أكمل صفقة استثمارية يصبح بموجبها مساهما رئيسيا في شركة إعمار المدينة الاقتصادية (EEC) بحصة تبلغ 25%، وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة.

وتمت الصفقة بعد اكتمال عملية تحويل جزء من القرض الذي حصلت عليه شركة إعمار من وزارة المالية بقيمة 2.8 مليار ريال إلى صندوق الاستثمارات العامة، مقابل إصدار أسهم جديدة في الشركة.

وأشار الصندوق إلى أن الصفقة ستسهم في تطوير أوجه تعاون عدة بين الشركة ومنظومة شركات الصندوق، خاصة في قطاعات العقارات والتصنيع والخدمات اللوجستية والسياحية، الأمر الذي يعزز تحقيق عوائد جذابة على المدى الطويل للصندوق والمساهمين.

ولفت إلى أنه من المتوقع أن تسهم الصفقة الاستثمارية في تطوير شركة إعمار المدينة الاقتصادية عبر تعزيز دور مدينة الملك عبدالله الاقتصادية (KAEC)، كممكن رئيسي للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياحية في المملكة.

وستركز الصفقة الاستثمارية على تعظيم وإطلاق قدرات القطاعات غير النفطية الواعدة، بما يدعم جهود المملكة لتنويع مصادر الدخل، وزيادة القيمة الاستراتيجية والتشغيلية، وتحسين البنية التحتية الأساسية.

وقال رئيس الإدارة العامة للاستثمارات العقارية المحلية بصندوق الاستثمارات العامة المهندس أيمن المديفر، «سعداء بإتمام هذه الصفقة التي تمثل إنجازا ليس للصندوق وشركة إعمار المدينة الاقتصادية فقط، بل تمتد لتسهم في تعزيز الاقتصاد السعودي بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030».

وأضاف المديفر «يتماشى استثمارنا في شركة إعمار مع استراتيجية الصندوق 2021 - 2025، التي تهدف لبناء شراكات اقتصادية استراتيجية من خلال الصندوق، إلى جانب إطلاق قدرات القطاعات الواعدة في المملكة، ومنها قطاعات النقل والخدمات اللوجستية والقطاع العقاري والسياحي».

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة إعمار المدينة الاقتصادية (EEC) - المطور الرئيسي لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، سيريل بايايا «نرحب بصندوق الاستثمارات العامة كمساهم رئيسي في إعمار المدينة الاقتصادية، حيث تهدف هذه الشراكة الاستراتيجية إلى تفعيل دور مدينة الملك عبدالله الاقتصادية كمنصة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في المملكة، تماشيا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ووافقت الجمعية العمومية غير العادية لشركة إعمار المدينة الاقتصادية، في اجتماعها في 26 سبتمبر 2021، على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال الشركة عن طريق تحويل الدين الذي سيكون في ذمة الشركة لـ»صندوق الاستثمارات العامة»، والبالغة قيمته الإجمالية 2.83 مليار ريال.

وأعلنت إعمار المدينة الاقتصادية عن تغيير في عضوية مجلس إدارتها نتيجة لإتمام اتفاقية الاكتتاب بالأسهم، والتي أبرمتها الشركة وعدد من كبار مساهميها مع صندوق الاستثمارات العامة.

وأوضحت الشركة أن مجلس الإدارة وافق على استقالة 3 أعضاء من مجلس الإدارة، من ضمنهم العضو المنتدب، وتعيين 3 أعضاء جدد.