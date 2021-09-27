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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر، دشن تطبيق مركز الاتصال الموحد 938، والذي يهدف لاستقبال بلاغات واستفسارات واقتراحات المواطنين، لكل ما يتعلق بوزارة النقل والخدمات اللوجستية، والهيئة العامة للنقل، والهيئة العامة للموانئ. ويتمتع التطبيق بعدد من المميزات والخدمات التي تسهل على مقدم البلاغ متابعة البلاغ، وتسريع عملية إيصال المقترحات والاستفسارات، للعمل على دراستها وتبني المقترحات التي تسهم في تطوير الخدمات المقدمة للمستفيدين، كما يمكن تحميل التطبيق عبر كافة الأجهزة الذكية، وتكمن آلية تقديم البلاغ في تحديد موقع البلاغ، ثم الضغط على إنشاء البلاغ، وبعد ذلك يتم كتابة الوصف وإرفاق صورة للبلاغ.



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