28 جهة تشارك في مؤتمر ومعرض المقاولات الدولي الثاني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شاركت 28 جهة في مؤتمر ومعرض المقاولات الدولي الافتراضي الثاني، الذي دشنه وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، وتنظمه الهيئة السعودية للمقاولين، وتمتد أعماله على مدى ثلاثة أيام، (26 - 28 سبتمبر 2021).

ومن أبرز الجهات المشاركة: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والهيئة العامة لعقارات الدولة، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومنصة اعتماد، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وتتمحور حول موضوعات «الأنظمة والتشريعات وتأهيل المنشآت» وأفضل الممارسات لإدارة المنشآت والمشاريع وتأثير التقنية على قطاع المقاولات، مع استعراض أبرز التجارب العالمية في هذا الجانب.

ويهدف المؤتمر إلى أن يكون منبرا لقطاع المقاولات للتعلم والاطلاع وتبادل الخبرات وتأسـيس فــرص لمشــاريع ضخمــة مــن خــلال المحاضــرات العلمية، وحلقــات البحــث، والفعاليــات العالمية، بوجود أكثر من 32 متحدثا محليا وعالميا.

إطلاق خدمات

وأطلق الحقيل حزمة من خدمات الهيئة السعودية للمقاولين ترمي جميعها نحو دعم وتطوير قطاع المقاولات بالمملكة، جاءت في مقدمتها «الخدمات الاستشارية» التي تعمل على تقديم الاستشارة والإرشاد اللازم للأفراد والشركات المتوسطة والصغيرة وملاك المشاريع في قطاع المقاولات، من خلال منصة الكترونية متكاملة تحفظ الوقت والجهد وتوفر أفضل الخبراء في عدد من المجالات الإدارية والفنية ومجال البناء، إلى جانب «خدمة تقييم المقاولين» التي تهدف لتعزيز الشفافية والتنافسية في قطاع المقاولات، عبر تمكين ملاك المشاريع من تقييم أداء المقاول، بالإضافة إلى خدمة ثالثة تستهدف «البحث عن مشرفي البناء»، وهي الخدمة التي أطلقتها الهيئة من أجل تسهيل التواصل بين ملاك المشاريع ومشرفي البناء عبر تمكين مشرفي البناء من عرض خبراتهم ومهاراتهم على منصة موحدة تسمح لمالك المشروع بالبحث عنهم وتقييمهم، وجميع هذه الخدمات يمكن الحصول عليها من خلال منصة مقاول: (https://muqawil.org/)، كما تعمل الهيئة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ممثلة في وكالة تنظيم خدمات مشغلي المدن على عدد من المبادرات المحورية للارتقاء بهذا القطاع.

توقيع اتفاقيات

وشهد المؤتمر توقيع مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم خلال فقرات الحفل مع جهات عدة من بينها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بما يمكن من بناء ومد جسور التعاون بين الطرفين في مجالات التدريب والتطوير وفق لوائح وأنظمة التدريب التقني، وتبادل الخدمات الاستشارية والنتائج البحثية والخبرات الإدارية والمعرفية بين الطرفين، بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، تهدف إلى التعاون في تحديد ومعالجة التحديات والعقبات التي تواجه المقاولين.

كما وقعت مذكرة تفاهم مع الشركة السعودية للكهرباء تهدف إلى حث المقاولين الراغبين في تنفيذ مشاريع الشركة السعودية للكهرباء والتعريف بالفرص الاستثمارية للمشاركة في عقود ومشاريع الشركة، بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم مع المركز السعودي للتحكيم التجاري، من أجل إرساء التعاون بين الطرفين في مجالات تطوير وتحسين جودة صياغة شروط تسوية المنازعات النموذجية وتعميمها على قطاع المقاولات وتقديم الدعم الفني اللازم للهيئة وتبادل الخبرات بين الطرفين، كما وقعت الهيئة مذكرة تفاهم مع المعهد الوطني للتدريب الصناعي (NITI)، بغرض تقديم الخدمات الاستشارية الفنية والإدارية للمقاولين والمهتمين من خلال منصة الخدمات الاستشارية المطورة من قبل الهيئة، وتفعيل التعاون المشترك بين الطرفين، وتبني مبادرات تسهم في معالجة التحديات التي يواجهها قطاع المقاولات.

وأبرمت الهيئة مذكرة تفاهم مع الأكاديمية الوطنية الرائدة (LNA) تهدف إلى التعاون وتدريب الكادر النسائي وتطويره في مختلف المهن الفنية والتقنية والإدارية، وإعداد وتقديم البرامج التدريبية والتعليمية والشهادات المهنية للعاملات والراغبات بالعمل في قطاع المقاولات، هذا إلى جانب توقيع مذكرة تفاهم مع مركز التدريب الوطني لإدارة المنشآت والضيافة (FHM) من شأنها تعزيز سبل التعاون بين الطرفين في مجال الاستشارات الإدارية المتخصصة في مجال إدارة المرافق والضيافة، وتقديم الخدمات الاستشارية الفنية والإدارية للمقاولين والمهتمين بمجال إدارة المرافق والضيافة من خلال منصة الخدمات الاستشارية.

إطلاق 3 خدمات:





الخدمات الاستشارية، لتقديم الاستشارة والإرشاد اللازم للأفراد والشركات المتوسطة والصغيرة وملاك المشاريع في قطاع المقاولات

خدمة تقييم المقاولين، لتعزيز الشفافية والتنافسية في قطاع المقاولات، عبر تمكين ملاك المشاريع من تقييم أداء المقاول

خدمة البحث عن مشرفي البناء، عبر تمكين مشرفي البناء من عرض خبراتهم ومهاراتهم على منصة موحدة



توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع كل من: