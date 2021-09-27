دعوة القطاع الخاص للانضمام إلى مبادرة تحسين القيمة الغذائية للمنتجات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعا اتحاد الغرف التجارية السعودية شركات القطاع الخاص للانضمام إلى مبادرة الالتزام الطوعي للشركات التي أطلقتها الهيئة العامة للغذاء والدواء، لتحسين القيمة التغذوية للمنتجات الغذائية وجعلها أكثر صحية. وأشار اتحاد الغرف السعودية في تعميم بعثت به الأمانة العامة لشؤون الغرف لقطاع الأعمال بالمملكة، إلى أن المبادرة تهدف إلى قيام القطاع الخاص بدوره المجتمعي، فيما يتعلق بالصحة العامة، من خلال إعادة تصنيع وابتكار منتجات غذائية قليلة الصوديوم والسكر والدهون المشبعة، والحرص على عدم الترويج للمنتجات الغذائية التي تحتوي على نسب عالية من السكريات والدهون والملح، خاصة التي يتناولها الأطفال.



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