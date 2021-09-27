ما الفرق بين الاستراتيجية المتكاملة للسياحة واستراتيجية الترويج؟ وأهميتهما؟

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القاهرة - سامية سيد - تناقش وزارة السياحة والآثار والاتحاد المصرى للغرف السياحية الخطة الاستراتيجية المتكاملة للسياحة فى مصر، والتى تختلف عن الاستراتيجية الإعلامية الترويجية، فما الفرق بينهما؟ وأهمية كل منها؟

س: ما هى السياحية الخطة الاستراتيجية المتكاملة للسياحة؟

ج: هى خطة تعاقد عليها الاتحاد المصرى للغرف السياحية الشهر الماضى مع بيت خبرة إيطالى لتشمل تحديث الدراسة التى سبق وأن أعدها نفس بيت الخبرة عام 2009.

س: ما هى أهداف الاستراتيجية المتكاملة للسياحة؟

ج: تهدف الاستراتيجية المتكاملة للسياحة فى مصر إلى وضع أسس علمية للسياحة فى مصر بمختلف مكوناتها من بنية تحتية وخدمية وبشرية ومقوماتها السياحية المتميزة لتكون قادرة على المنافسة بما يضمن تعظيم دور السياحة ومساهماتها المنشودة فى انتعاش الاقتصاد المصري.

س: ما أبرز محاور الاستراتيجية؟

ج: خلق إطار مؤسسى يضمن استدامة التعاون بين القطاعين الحكومى والسياحى الخاص والعمل على إتاحة المنتج السياحى المصرى، كما تضمنت الأهداف أيضًا تقديم منتجات سياحية جديدة والإعلان عنها وتنمية البنية التحتية والفوقية اللازمة لتطوير المقاصد السياحية المصرية والخدمات اللازمة لمرتاديها، إلى جانب رفع مستوى جودة الخدمة السياحية المقدمة من خلال زيادة كفاءة العنصر البشرى وجودة المنشآت ورفع معدل التنافسية واستخدام قنوات ترويجية حديثة.

س: وما هى الاستراتيجية الإعلامية الترويجية؟

ج: انتهت من إعدادها وزارة السياحة والآثار مؤخرًا للترويج السياحى لمصر تمهيدًا لإطلاق حملة دولية للترويج السياحى لمصر لمدة 3 سنوات.

س: من وضع تلك الاستراتيجية؟ وأهميتها؟

ج: حرصت وزارة السياحة والآثار على إطلاق حملة ترويجية سياحية دولية لمصر ولا سيما فى ظل المتغيرات العالمية بعد أزمة فيروس كورونا المستجد، تم التعاقد مع تحالف كندى إنجليزى متخصص لإعداد هذه الاستراتيجية الإعلامية للترويج السياحى لمصر تمهيدًا لإطلاق حملة ترويجية دولية للسياحة المصرية.