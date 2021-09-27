شكرا لقرائتكم خبر عن الأعمال المصرى اليابانى يشارك فى مؤتمر منتجى ومستهلكى الغاز الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المهندس إبراهيم العربى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس مجلس الأعمال المصرى اليابانى المشترك عن مشاركة مجلس الأعمال فى المؤتمر الدولى لمنتجى ومستهلكى الغاز الطبيعى المسال 2021، والذى تنظمه وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية (METI) الأسبوع المقبل على مدار يومى 4 و5 أكتوبر لمناقشة استقرار وضمان إمداد الأسواق العالمية بأحد أهم مصادر الطاقة النظيفة وتأثير ذلك على الاقتصاد العالمي.

وقال العربى، فى بيان، أن المؤتمر يعد منصة مشتركة لتعميق التعاون بين الكيانات ذات الصلة فى الغاز الطبيعى المسال فى كل من البلدان المنتجة والمستهلكة، مشيرا إلى أنه أصبح قوة دافعة لتطوير السوق الدولى لمنتجى ومستوردى الغاز الطبيعى المسال الدولى من أجل زيادة تطوير السوق.

وأضاف أن المؤتمر سيناقش هذا العام، تنسيق الأدوار الدولية بين المنتجين والمستهلكين والتوقعات الخاصة بأسواق الغاز الطبيعى المسال، نظرا لأهمية إمدادات الطاقة المستقرة على النمو الاقتصادى المستدام فى اليابان والعالم.

وأكد أن التعاون بين منتجى ومستهلكى الغاز الطبيعى المسال أصبح أكثر أهمية من أى وقت مضى نظرا لتوجه الاقتصاد العالمى للاعتماد على الغاز الطبيعى كمصدر أساسى نظيف للطاقة والاتجاه العالمى نحو إزالة الكربون، موضحا أنه نظرا لأهمية هذا اللقاء الدولى ونظرا للقيود الصحية التى فرضتها جائحة كورونا على الاقتصاد العالمى فقد قررت وزارة الصناعة اليابانية عقد هذا اللقاء بالحضور الواقعى والافتراضى.