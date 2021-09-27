شكرا لقرائتكم خبر عن «الاستثمارات العامة» يستحوذ على 25 % من أسهم «إعمار المدينة الاقتصادية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف صندوق الاستثمارات العامة، اليوم، عن اكتمال صفقة استثمارية يصبح الصندوق بموجبها مساهما رئيسيا في شركة إعمار المدينة الاقتصادية (EEC) بحصة تبلغ 25%، وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة.

وتمت الصفقة بعد اكتمال عملية تحويل جزء من القرض الذي حصلت عليه شركة «إعمار» من وزارة المالية (بقيمة 2.8 مليار ريال) إلى صندوق الاستثمارات العامة مقابل إصدار أسهم جديدة في الشركة.

وتسهم الصفقة في تطوير أوجه تعاون متعددة بين الشركة ومنظومة شركات الصندوق، خاصة في قطاعات العقارات والتصنيع والخدمات اللوجستية والسياحية، الأمر الذي يعزز تحقيق عوائد جذابة على المدى الطويل للصندوق والمساهمين.

ومن المتوقع أن تسهم الصفقة الاستثمارية في تطوير شركة إعمار المدينة الاقتصادية عبر تعزيز دور مدينة الملك عبدالله الاقتصادية كممكن رئيسي للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياحية في المملكة.

ستركز الصفقة الاستثمارية على تعظيم وإطلاق قدرات القطاعات غير النفطية الواعدة، بما يدعم جهود المملكة لتنويع مصادر الدخل، وزيادة القيمة الإستراتيجية والتشغيلية، وتحسين البنية التحتية الأساسية.

وقال رئيس الإدارة العامة للاستثمارات العقارية المحلية بصندوق الاستثمارات العامة م. أيمن المديفر: إن إتمام هذه الصفقة يمثل إنجازا ليس للصندوق وشركة إعمار المدينة الاقتصادية فحسب؛ بل تمتد لتسهم في تعزيز الاقتصاد السعودي بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، وأضاف المديفر: «يتماشى استثمارنا في شركة إعمار مع إستراتيجية الصندوق 2021 -2025، التي تهدف لبناء شراكات اقتصادية إستراتيجية من خلال الصندوق، إلى جانب إطلاق قدرات القطاعات الواعدة في المملكة، ومنها قطاعات النقل والخدمات اللوجستية والقطاع العقاري والسياحي».

وقال الرئيس التنفيذي لشركة إعمار المدينة الاقتصادية - المطور الرئيسي لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، سيريل بايايا: «نرحب بصندوق الاستثمارات العامة كمساهم رئيسي في إعمار المدينة الاقتصادية، إذ تهدف هذه الشراكة الإستراتيجية إلى تفعيل دور مدينة الملك عبدالله الاقتصادية كمنصة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في المملكة تماشيا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030».