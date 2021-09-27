شكرا لقرائتكم خبر عن «إيجار» يطلق خدمات بالشبكة الإلكترونية لرفع كفاءتها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلق برنامج إيجار حزمة من الخدمات والمزايا والتحسينات الجديدة للشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، مما يسهم في رفع كفاءة الشبكة وتيسير إجراءات العملية الإيجارية وتوسيع مجالات التعاون مع شركاء القطاع الخاص.

وأكّد «إيجار» أن الهدف الأساسي من إجراءات التطوير هو تحقيق تطلعات الأطراف الإيجارية والارتقاء بقطاع العقار الإيجاري، والإسهام في إيجاد بيئة إيجارية آمنة من خلال زيادة الثقة في تعاملاته المالية والتعاقدية، وتيسير إجراءاته بأدوات إلكترونية متطورة، سيكون لها الأثر البالغ في تحسين البيئة الاستثمارية وتقليل المخاطر بحفظ الحقوق وتقليص مدة التقاضي على العقود الإيجارية باعتبار العقود الموثقة عبر الشبكة سندات تنفيذية معتمدة لدى الجهات القضائية.

وتقدّم شبكة إيجار المطورة العديد من المزايا الإلكترونية، أبرزها تيسير آلية تسجيل العقود الجديدة من خلال خمس خطوات سهلة ومرنة، وتوثيق العقود إلكترونياً مباشرة دون الحاجة للدخول إلى منصة أبشر، وإضافة خاصية التجديد التلقائي للعقد التجاري، وإتاحة قناة جديدة لسداد الدفعات الإيجارية وشحن الرصيد عبر خدمة (مدى)، كما مكَّن المستفيدين من سداد الدفعات جزئيًا وشحن الرصيد بشكل سهل وسريع.

وأتاحت الشبكة للأطراف الإيجارية جدولة الدفعات، حيث يمكن تعيينها تصاعديا أو تنازليا أو من خلال دفعات محددة أو مرنة، ويمكن اختيار إحدى قنوات الدفع لكل دفعة إيجارية، وإضافة بيانات الحساب البنكي بعد توثيق العقد، كما مكَّنت الشبكة للمستفيدين أن يكون مدير منشأة الوساطة العقارية غير المالك، فيما أتاحت تعيين مدير واحد لأكثر من منشأة وساطة في الوقت نفسه، وزادت من عدد خانات حقل الهوية لتمكين قبول هويات المواطن الخليجي، بالإضافة إلى استيعاب أنواع جديدة من العقارات والوحدات (أرض، صراف، محطة كهرباء، برج اتصالات، غرفة سائق، مواقف سيارات، وغيرها، فيما تم تحسين عمليات تسجيل الوحدات العقارية وخيارات البحث بين العقود أو العقارات والوحدات المسجلة مسبقاً لدى الوسيط العقاري، وتفعيل المحفظة الإلكترونية لحسابات جميع المستخدمين في الشبكة، وإمكانية تسجيل مبلغ العربون في العقد، بالإضافة إلى إمكانية طلب المستأجر سند القبض من المؤجر عبر الشبكة.

وطوّرت الشبكة آلية متابعة العقود عبر لوحة معلومات أطراف العملية الإيجارية - أحدثها للمستأجر - توضح حالة الدفعات، والحصول على إشعارات نصية بقرب نهايتها أو بدايتها أو حلول دفعات إيجارية واستلامها، كما لا يمكن توثيق العقود في الشبكة إلا بعد تسجيل جميع بيانات سندات الملكية والتحقق من هويات الأطراف المتعاقدة من قبل وسيط عقاري معتمد في شبكة إيجار، ويمكن للمستفيد عند رفض العقد تحديد سبب الرفض وإضافة الملاحظات عند الرفض.

يُشار إلى أن البرنامج نفذ نحو 10 لقاءات تعريفية للوسطاء العقاريين في جميع أنحاء المملكة منذ إطلاق النسخة المطورة من شبكة إيجار، حيث قدّم البرنامج خلالها شرحًا مطولًا عن الشبكة المطورة والتحسينات الحديثة عليها والفروقات بينها وبين الشبكة القديمة، بالإضافة إلى الإجابة عن استفسارات الوسطاء العقاريين وآليات عمل الشبكة والإضافات الجديدة فيها.

يُذكر أن «إيجار» أعلن عن تسجيل أكثر من ثلاثة ملايين وحدة عقارية في الشبكة منذ إطلاقها في فبراير 2018، ووثق البرنامج نحو 3500 عقد إيجاري كمعدل يومي خلال أغسطس الماضي.