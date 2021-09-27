شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الاثنين 27-9-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انخفض سعر اليورو، اليوم الاثنين 27-9-2021، أمام الجنيه المصرى، خلال تعاملات اليوم بالبنوك العاملة فى مصر، ليسجل فى البنك الأهلى المصري 18.27جنيه للشراء، و18.45 للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ18.30جنيه للشراء، و18.48 للبيع، أما متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 18.34جنيه للشراء، و18.46 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى: سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى18.34جنيه للشراء.

18.46جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى18.27جنيه للشراء.

18.45جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر18.27جنيه للشراء.

18.45جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية18.28جنيه للشراء.

18.47جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة18.34 جنيه للشراء.

18.48 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib18.31 جنيه للشراء.

18.48 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى18.37 جنيه للشراء.

18.48 جنيه للبيع.