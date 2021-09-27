البريد يصدر طابعَ بريد تذكاريّا بمناسبة الاحتفال بيوم السياحة العالمى

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القاهرة - سامية سيد - أصدرت الهيئةُ القوميةُ للبريد طابعَ بريد تذكاريًّا بمناسبة الاحتفال بيوم السياحة العالمي الذي يقام في السابع والعشرين من شهر سبتمبر من كل عام بهدف تعزيز الوعي بالقيمة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية للسياحة.

قال الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة البريد المصري: إن عودة السياحة لطبيعتها وزيادة الوعي بدورها داخل المجتمع الدولي وإظهار كيفية تأثيرها على القيم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية في جميع أنحاء العالم أصبح ضرورة مُلِحَّة، ولابد من مشاركة جميع أفراد المجتمع فيها ليبدأ العالم في الانفتاح مرة أخرى وتعود السياحة إلى طبيعتها؛ لذا بادرت الهيئةُ القوميةُ للبريد بإصدار طابع بريد تذكاري بمناسبة الاحتفال بيوم السياحة العالمي، وذلك للمساهمة في التوعية بأهمية السياحة ودورها الاقتصادي كأحد أهم معزّز للناتج والدخل القومي.

وأضاف الدكتور شريف فاروق أن الطوابع التذكارية تعد وسيلة من وسائل الاتصال الثقافي بين مختلف دول العالم وشعوبه؛ لذلك يحرص البريد المصري دائمًا على إصدار الطوابع والبطاقات التذكارية في الأحداث والمناسبات الهامة لتخليد تلك الأحداث وتوثيقها.

وجدير بالذكر أن مقاس الطابع (٤ سم في ٥ سم) ومؤمن ضد التزييف متعدد الألوان أوفست وقيمته 10 جنيهات ومزود بتقنية ال QR Code بهدف خلق تجربة تفاعلية ثرية لمقتني هذه الطوابع تمكنهم من اكتساب المعرفة اللازمة حول هذه المناسبة بطريقة مبتكرة وجذابة.