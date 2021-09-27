شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الخضروات بسوق الجملة اليوم الإثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الخضروات في سوق الجملة ب6 أكتوبر استقرارا، اليوم الاثنين 27-9-2021.

وتراوحت أسعار البطاطس بين 3.5-6.5 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار البامية بين 5-9 جنيها للكيلو، الكوسة تتراوح بين 3- 5.5 جنيه للكيلو، أسعار الثوم 18-22 جنيها للكيلو، الملوخية تتراوح بين 2-2.5 جنيه للكيلو.

وسجلت أسعار الطماطم الكيلو 2.75 - 4.75 جنيه للكيلو، أسعار الفاصوليا الخضراء الكيلو بين 9-15 جنيها، واستقر سعر الجزر بين 3-4 جنيهات للكيلو، سعر البصل 1.5-3 جنيهات للكيلو، وتراوحت أسعار الخيار البلدى ليسجل 2-4.5 جنيه للكيلو، وسعر الخيار الصوب يتراوح بين 2.5- 5.5 جنيه للكيلو.

وسجل الليمون 5-8 جنيهات للكيلو، أسعار الباذنجان تتراوح بين 1.5-5 جنيهات للكيلو، الفلفل ألوان يتراوح بين 4-9 جنيهات للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيه للكيلو، سعر القلقاس 5-8 جنيهات للكيلو.